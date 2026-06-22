フェイエノールト公式SNS公開サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。W杯本大会における通算1000試合目となったメモリアルマッチで、27歳の上田綺世が2得点1アシストと躍動。所属するオランダ1部フェイエノールトは試合後、40秒超の動画を公開した。驚異的な決定力に驚きが広がっている。まさに大暴れだ