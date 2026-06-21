読売新聞社が１９〜２１日に行った全国世論調査で、食料品の消費税率を２年限定で１％に引き下げ、１％分を中低所得者に給付して「実質ゼロ」とする案について聞くと、「賛成」は５２％で、「反対」の３８％を上回った。消費税は、社会保障の財源にあてるよう法律で定められている。消費税率を引き下げた場合、社会保障制度が維持できなくなる不安を「感じる」は６２％、「感じない」は３４％だった。物価高に対する政府の対