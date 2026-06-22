イランの軍事当局がホルムズ海峡の“再封鎖”を発表したことについて、小泉防衛大臣は「覚書が着実に実施されることを強く期待する」と述べました。小泉進次郎 防衛大臣「政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢を含め、関連の動向について重大な関心をもって注視しているところです」イランの軍事当局は20日、「ホルムズ海峡を封鎖する」とする声明を発表しました。イランとアメリカが交わした覚書の、レバノンを含む全ての戦線