21日、新潟市で母親の首を絞めて殺害しようとした疑いで、17歳の男子高校生が現行犯逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住む17歳の男子高校生です。警察によりますと21日午後3時ごろ、男子高校生が新潟市中央区の建物の中で、50代の母親の顔を数回殴り、首を絞めて殺害しようとした疑いが持たれています。母親から連絡を受けた親族が通報し、駆け付けた警察官が高校生を現行犯逮捕したというこ