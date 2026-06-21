「フルコース」中川心インタビュー一昨年、SNSで「奇跡の一枚」がバズり、一躍「時の人」となったアイドルの中川心（23）。今年、7人組グループ「フルコース」のメンバーとして、5度目のデビューを果たした。これまで、地下アイドル界でデビューと卒業・解散を何度も経験した苦労人。新グループでの再出発に至るまでの舞台裏を聞いた。（全2回の第1回）【大宮高史／ライター】＊＊＊【写真】「美少女」だった幼少期、小学、中