［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。２−２で引き分けたオランダとの初戦では出番がなかった新キャプテンの板倉滉は、３バックの中央で今大会初出場。相手のCFを抑え込めば、見事な縦パスで上田綺世のゴラッソをアシストした。「やっぱり想定