北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。試合後に暫定のFIFAランキングが更新され、日本は18位からランクを上げて16位となった。アジア最上位をキープ。ファンからは様々な声があがっている。日本は前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。試