栃木県警本部宇都宮中央署は20日、宇都宮市の観光施設「大谷資料館」の駐車場でドリフト走行をしタイヤ痕を付けたとして、器物損壊容疑で、オランダ国籍の自称建設会社経営ロイ・ウィッテ容疑者（32）を逮捕した。この駐車場では、過去にも複数のドリフトなどの迷惑行為があり、動画も拡散していた。逮捕容疑は15日、駐車場でドリフト走行し、アスファルトの路面にタイヤ痕を付着させて汚損した疑い。資料館は当時営業時間外だ