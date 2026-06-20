「ハンドルを握るのが、こんなに怖いことだったとは――」。長距離ドライブ中、突然背後にぴたりとついてくる車。クラクション、パッシング、執拗な車間距離――そんな“あおり運転”の被害は、ニュースの中だけの話ではありません。警察庁が実施したアンケートによれば、回答した運転者の35％、3人に1人が過去1年間にあおり運転の被害経験ありと答えています（出典：政府広報オンライン）。「自分には関係ない」と言える話ではな