Liene（ライネン）の「Liene PixCut S1」という「自動カットフォトステッカープリンター」を買った。スマートフォンやタブレットからステッカー（シール）をつくれるカラープリンターで、被写体などモチーフを自動的に型抜きしたステッカーを作成可能。 「Liene PixCut S1」は、4×7インチ（約10×18cm）のステッカーや4×6インチ（約10×15cm）の写真をプリン