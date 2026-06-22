6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、男性メンバーのスマートフォンに設定された“匂わせ”待ち受け画像が発覚し、30代のレディたちが騒然とする事態が発生した。【映像】衝撃の“匂わせ2ショット”（実際の画像）同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など