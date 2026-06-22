俳優の大和田伸也が6月17日、自身のYouTubeチャンネル「大和田伸也の隠れ家」を更新。東京・日本橋の「ポケモンカフェ」を初めて訪れ、大はしゃぎする様子を収めた動画を公開した。 （関連：【画像あり】人生初のポケモンカフェを大満喫する、俳優・大和田伸也） 本業での渋い演技とは裏腹に、実は可愛らしいポケモンが大好きな大和田。3月13日に公開した動画では、ポケモンのぬいぐるみがずらりと並んだ自宅の「ポケモン棚