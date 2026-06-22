大阪府岸和田市内の集合住宅で、6階の廊下から植木鉢を落として、同じ集合住宅に住む女性を殺害しようとしたとして、無職で韓国籍の60代の女が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、岸和田市荒木町（あらきちょう）に住む韓国籍の金正順（キム・ジョンスン）容疑者（66）です。 警察によりますと、金容疑者は6月21日午後5時半ごろ、岸和田市内にある集合住宅の6階の廊下から陶器製の植木鉢1個を落として、同じ集合