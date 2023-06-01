テレビアニメ『あかね噺』第2期「前座修業篇」が制作されることが決定し、2027年1月よりテレビ朝日系にて放送されることが発表された。第2期PVも公開され、第1期の最終話で初登場した新キャラの追加キャスト情報も解禁となり、柏家三禄役を大塚芳忠、椿家正明役を置鮎龍太郎、三明亭円相役を中博史、蘭彩歌うらら役を田村睦心、喧風亭流雲役を三木眞一郎、今昔亭ちょう朝役を関智一が務めた。【動画】新キャラ登場！公開された『