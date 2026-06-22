横浜アリーナは2026年6月15日に公式サイトで、来場者のマナー向上を呼びかけた。挙げられた禁止行為の中に「近隣施設のトイレ利用禁止」が含まれていたことに、SNSでは、終演後に会場内のトイレが利用禁止されているとして、近隣施設のトイレを使うことはやむを得ないといった指摘が寄せられている。こうした意見について横浜アリーナは、「イベント終了時にご来場者の皆様の安全な退出動線を確保しつつ、終演後もアリーナにおいて