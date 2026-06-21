「運がいい」とは、どういうことか。運は人生で重要なのか。運がよくなるためには何をすればいいのか。経営の神様と呼ばれる京セラ創業者の稲盛和夫氏は、大学を出て最初に入った会社では「ツキがなかった」と語るが、運をよくする方法とは？経営者向けの講演で、稲盛氏が語った「運」の話とは――。（イトモス研究所小倉健一）「ツキがなかった」ずっと赤字続きで不運な職場運がいいとはどういうことか。たいていの人は、それ