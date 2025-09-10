4歳息子にイライラ…怒りすぎで自己嫌悪に陥った母親が気づいた、家族と自分に足りなかったもの

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるあるの共感力」です。現在、うつ子ちゃんは4歳の息子さんと夫と3人暮らし。そんなうつ子ちゃんのポストで話題になったトピックスをピックアップします。

もうすぐ５歳になる息子さんを持つうつ子ちゃん。息子さんのイヤイヤ期が始まってから気づくとイラっとして怒ってしまい、自分の感情のコントロールに悩みがちだったうつ子ちゃん。この悩みは、子育てママに多く、うつ子ちゃんも本を読んだり、勉強会に通ったりして、対策を考えたといいます。でも、ある方法で、少しずつイライラが治まってきたうつ子ちゃん。一体何をしているのでしょうか。Xでも反響が大きかったエピソードです。

子どもへのイライラどう対処していますか？

息子はもうすぐ5歳。もうすぐやってくる誕生日が待ちきれません。なぜなら、買ってほしいおもちゃがあるからです。毎日「あと何回寝たらおもちゃを買ってくれるの？」と聞いてきます。私も夫も耳にタコができるほど聞かされ、早朝から「はやくおもちゃを買いたい！」と泣き出す日もあるほど……。子どもの「プレゼントがほしい」という願望への執着心の強さに脱帽、いえ絶望中です……。

「そんなふうに子どもに言われっぱなしだから、わがままを言うんだ」

「なぜ、“いいかげんにしなさい！”と怒らないのか」

と、思う方もいるでしょう。ここまで読んでお怒りやイライラを感じた方もいるかもしれません。いや、本当にその通り、以前の私もまさにそう思っていましたし、過去には「いいかげんにしなさい！」と子どもに怒鳴ったこともありました。でも、息子にイライラする気持ちをそのまま言葉にしても、解決しないどころか、問題はより悪化することが多くて、息子はギャン泣き、私は自己嫌悪の沼に落ちての繰り返しで、途方に暮れるばかりでした。

そんな失敗を経て、今は息子が願望や気持ちが暴走したときには、深呼吸をしてまず、自らのイライラを落ち着かせて、「泣いてもおもちゃは買えないよ。あと〇回寝たら買えるね。もう少しだね。楽しみだね」と伝えられるようになりました。もちろん、それで息子のグズりが止まないこともありますが、少しずつ息子も願望をコントロールできるようになってきたように感じています。

今回は、そんな「イライラを子どもにぶつけてしまう」ことに悩んでいた私が、ある方法で悩みから解放された出来事についてお伝えします。

私は怒りすぎなのか、と悩んだ日々

息子のイヤイヤ期は2歳の終わりごろから出現しました。まさに教科書通り、何を言っても「イヤ！」しかかえってきません。面白いくらい「イヤ」を連発され、私の我慢も限界になり、「もう！ イヤなら食べないでいい！」「イヤイヤ、うるさい！」とつい声を荒らげてしまうこともありました。

私はもともとそんなに感情の起伏が激しいほうではありませんでした。産前は、道端で、イヤイヤ状態のお子さんに怒鳴っているお母さんを見かけると、「子どもがかわいそう」「そんなにイライラしなくても……」と思っていました。でも今は、「お母さん、休めているかな。大丈夫かな」「そうなっちゃうとどうしようもなんですよね、わかりますよ、お母さん！」と気づけば、見知らぬお母さんの気持ちに寄り添い、心の中でエールを送ってしまうことがよくあります。

あれは、息子がイヤイヤ期2周目、2年目を迎えた頃のことです。「もしかして、私…、ちょっと怒りすぎじゃない⁉」と自己嫌悪に陥ることが増えました。女性は、出産後、女性ホルモンの変動で、ちょっとしたことでイライラしてしまう「ガルガル期」というのがあるそうです。多くの方は産後２〜３ヵ月で治まるようですが、中には1年経っても続いてしまうこともあるそうです。特に、育児のストレスが重なると、なかなか脱却できないケースも多いんだとか……。でも、私は出産してかなり経っているに、女性ホルモンバランスももう安定しているはずなのに、イライラが抑えられない日々が続きました。そんな自分が嫌で、育児本を読み漁ったり、子育ての勉強会に通ったりもしました。ぶっちゃけこのときは、とても苦しかったです。

色々試して、子どもの検診のときにドクターに相談してみたり、ママ友にも聞いてみたり……。その結果、行きついた答えが「感情はコントロールできない」ということでした。

イライラしたら、まずは……！

なんということでしょう、だって私はずっと「感情をコントロールしなきゃ」と自分を追い詰めていたのですから……、この答えは目から鱗でした。確かに、湧き上がってくるイライラの感情は、抑え込もうとするほどに強くなっていました。でも、湧き上がってくるものを変えることはできないけれど、「行動」と「考え方」を変えれば、もしかしたら、イライラに変化が生まれるかも、ということに行きつきました。

そして、私が試したのが「イライラしたら、まず子どもを抱きしめる」というマイナールールを作ってみたのです。この方法は心理学を学んでいる知り合いが教えてくれたものでした。最初は、怒ったら・イライラしたら抱きしめる、という行動パターンがなかったので、難しかったけれど、抱きしめてみると自分でもびっくりするほど、スッと怒りが引いていくのがわかりました。やがて「今、自分はイライラしている。このままだと危ない」と気づいた瞬間、息子をギュッとハグするようになりました。これは今でも続けている習慣です。

息子は一時期、怒っている私の表情や言葉をマネして、大きな声を出して自分の怒りを表現するようになっていました。それを見るたび、「まるで私やん…」とハッとして落ち込んでいました。でも今は、もう私がそんなふうに声を荒らげなくなったので、息子も怒りを爆発させることはなくなりました。まぁ、子どもならではの癇癪はまだたまにありますけど……子どもらしく「わぁぁぁん！」と泣いて表現しています。子育てって何が本当に正解かとかはないし、今でも全然完璧ではないけれど、この「感情はコントロールすることはできない」という事柄と抱きしめるというアクションにたどり着いて、本当によかったと思っています。

ちなみに、この「イライラしたら抱きしめる」は夫に対しても効果抜群です（笑）。夫の家事のやり方などで心にイライラが湧いたと思ったら、まず黙って夫をハグ。最初、夫は面食らっていましたが、数秒でもハグしていると、互いに落ち着いて、無駄な口論を回避できるようになりました。最初は戸惑うかもですが、これオススメなので、ぜひやってみてほしいと思います。

こんな我が家の「イライラしたらハグ」についてX（旧Twitter）に投稿したところ、1700件以上の「いいね」と、多くの共感コメントをいただきました。

◇『今の私がまさにこれだ。感情をコントロールしようと思って悩みまくっていたけど、そっか。行動を変えるようにするのか』

わかります。どうやったらイライラせずにすむかということに注力して、できなくて、そして自己嫌悪のループでした。

◇『今年一、有益なポスト過ぎる…！！なんで私は他のお母さんと違ってこんなにすぐイライラしちゃうんだろう、他の人は対象できているのに、って思っていたけど、そもそも感情ってコントロール出来ないのか。「抱きしめる」すぐに実践してみたい。が、幸い今日娘とはとても息が合っている。次の機会だな』

子育て中って、自分だけできないって思いがちですよね。でも、実際にはみんなも同じ。私だけじゃないと思えることも、ちょっと肩の力が抜けたりしますよね。

◇『早速やってみている！ 今日めちゃくちゃハグしている！ とても効いている。息子は謎だろうな（笑）。でも、ハグされながら素直に謝ってくれたりしている！』

やはり我が家でなくても効果があるのですね。ハグで救われるのって、なんか幸せですよね。

「ハグ」が救ってくれたこと

子育てって不思議なもので、ダメだと思うと、その負のループに陥ってしまいがちです。誰もができてないことなのに、自分だけが、我が子だけができない……に着地しがちです。でも、それこそが、「コントロールできない感情」が勝手に思わせてしまっているだけなんですよね。そのことに気づくだけでも、大きな荷を下ろせ、自分を責めることから少し解放されるような気がするのです。

我が家はイライラを和らげる方法として、「抱きしめる」というアクションをしてみましたが、他の方法でもいいのだと思います。他にもあったらぜひ教えてほしいです。ただ、ハグはどこでもできてシンプルな方法のわりに、効果もあって私にとっては大きな救いになっています。

ただ、問題点があるとすれば、いずれ、思春期には「ママとのハグはイヤ」と言われる日が来てしまうことは確実です……。そのとき、「これも息子の成長」と私がイライラせずに対応できるよう、私自身も日々成長し頑張らねば……ですね……。でも、やっぱりちょっと寂しいので、今たくさんハグすることにします。ワッショイ!!

