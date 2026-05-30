義実家との距離感に、悩むママも多くいるのではないでしょうか。今回は帰省を迎える側のママたちのエピソードを紹介します。家族が集まる喜びの裏側には、言葉にしにくい負担や戸惑いが潜んでいることもあるようです。エピソード1：＜同居長男嫁なら当然？＞毎日の家事に「おもてなし」まで！？義両親と2世帯同居をしているアリサさん（仮名）には我慢できないことがあります。それは、義両親からまるで「召使い」のように扱われる