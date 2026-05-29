育児休業は本来、子どもと向き合うための時間ではないでしょうか。しかし実際には、その過ごし方や意識の違いから、夫婦間や家族間で摩擦が生じることも少なくありません。今回の投稿者さんはまず自身が産休・育休を取り、子どもが1歳になったときに旦那さんとバトンタッチして今度は旦那さんが育休を取っていると言います。『育休中の旦那が、毎日子どもを連れて実家に行き、ほぼ義母に子どもを見てもらって自分はゲーム三昧。夕