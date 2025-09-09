映画系Youtuber・サイ＆つるみん、「負け犬たちの奮闘」に共感爆発！サンダーボルツ初見レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
映画系Youtuberのサイ＆つるみんが、自身のチャンネルでMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）の最新作『サンダーボルツ』について語る動画を公開した。動画タイトルは「【サンダーボルツ*】こういうのが良いんだよ！無法者アッセンブル映画初見ネタバレ感想」。二人は本作を鑑賞した感想や、自身が共感したキャラクター、注目ポイント、気になった点まで、率直なトークを繰り広げた。
サイは「俺はこれを待ってた。なんか原点回帰じゃないけどね、人民救助。最近なかったじゃん。宇宙行っちゃったりとかね。今回は、みんな自らが持ってる力で懸命にこの救助活動して」と、これまでのMCUで失われがちだったヒューマンドラマへの回帰を高く評価。つるみんも「予告編見てなんか泣きそうになったのよ。負け犬たちが頑張るっていうのが、俺大好きなプロットなのね」と語り、シリーズの中でもガーディアンズ・オブ・ギャラクシー系キャラクターたちの不器用な成長物語がお気に入りだったことを明かした。
「推し」を問う話題では、つるみんが「USエージェントかな。ドラマで描かれたキャプテンアメリカの後継というプレッシャー、自分自身が引きずる罪の意識、それを乗り越えていこうとする人間臭さに共感する」とリアルな目線でコメント。一方サイは「見る前は推しはいなかった」が、鑑賞後は「レッドガーディアン大好き。誰ともすぐ仲良くなれる彼の性格は羨ましいし、コメディのスパイスとしても完璧」と本作で魅力が増したキャラにテンションが上がったことを明かしている。
また、つるみんは「バッキーの登場。超かっこよかった。バッキーが出てきた瞬間、実家のような安心感があった」とウィンター・ソルジャーの存在感も絶賛。サイも「新キャラに目移りしがちだけど、結局バッキーだよな」と同意した。
さらに、今回フォーカスされた「バル」については、「最初はクズキャラかと思って落胆したけど、物語が進むにつれ“ジャック・スパローみたいな機転の良さ”を感じて、憎めない魅力に気付いた」と語る場面も。セントリーの強さや「負け犬たちが暴力でしか解決できないのかと思いきや、孤独な者同士が一緒に乗り越えていく脚本」にも「そこが一番のポイント」と拍手を送った。
ただ一方で、「タスクマスターが早く死にすぎ」「あんなに早く退場するなら予告編でタスクマスターを登場させるべきではなかった」とシリアスな指摘も。「本当はスクリーンでサプライズで知りたかった」とファン目線ならではの提案も飛び出した。
エンドロール後に披露されたファンタスティック4に関するポストクレジットシーンについては、「エンドロールのソング欄に“ファンタスティック4”って出ててサプライズ感がなくなっちゃった」と少し残念だったというつるみんの本音も。「次からはエンドロール見ずに目をつぶって楽しもうかな」と笑いで締め、MCUファンならではのこだわり溢れるレビューを届けた。
サイは「俺はこれを待ってた。なんか原点回帰じゃないけどね、人民救助。最近なかったじゃん。宇宙行っちゃったりとかね。今回は、みんな自らが持ってる力で懸命にこの救助活動して」と、これまでのMCUで失われがちだったヒューマンドラマへの回帰を高く評価。つるみんも「予告編見てなんか泣きそうになったのよ。負け犬たちが頑張るっていうのが、俺大好きなプロットなのね」と語り、シリーズの中でもガーディアンズ・オブ・ギャラクシー系キャラクターたちの不器用な成長物語がお気に入りだったことを明かした。
「推し」を問う話題では、つるみんが「USエージェントかな。ドラマで描かれたキャプテンアメリカの後継というプレッシャー、自分自身が引きずる罪の意識、それを乗り越えていこうとする人間臭さに共感する」とリアルな目線でコメント。一方サイは「見る前は推しはいなかった」が、鑑賞後は「レッドガーディアン大好き。誰ともすぐ仲良くなれる彼の性格は羨ましいし、コメディのスパイスとしても完璧」と本作で魅力が増したキャラにテンションが上がったことを明かしている。
また、つるみんは「バッキーの登場。超かっこよかった。バッキーが出てきた瞬間、実家のような安心感があった」とウィンター・ソルジャーの存在感も絶賛。サイも「新キャラに目移りしがちだけど、結局バッキーだよな」と同意した。
さらに、今回フォーカスされた「バル」については、「最初はクズキャラかと思って落胆したけど、物語が進むにつれ“ジャック・スパローみたいな機転の良さ”を感じて、憎めない魅力に気付いた」と語る場面も。セントリーの強さや「負け犬たちが暴力でしか解決できないのかと思いきや、孤独な者同士が一緒に乗り越えていく脚本」にも「そこが一番のポイント」と拍手を送った。
ただ一方で、「タスクマスターが早く死にすぎ」「あんなに早く退場するなら予告編でタスクマスターを登場させるべきではなかった」とシリアスな指摘も。「本当はスクリーンでサプライズで知りたかった」とファン目線ならではの提案も飛び出した。
エンドロール後に披露されたファンタスティック4に関するポストクレジットシーンについては、「エンドロールのソング欄に“ファンタスティック4”って出ててサプライズ感がなくなっちゃった」と少し残念だったというつるみんの本音も。「次からはエンドロール見ずに目をつぶって楽しもうかな」と笑いで締め、MCUファンならではのこだわり溢れるレビューを届けた。
YouTubeの動画内容
関連記事
映画系YouTuber サイ＆つるみん「現実でこれができるのか！」ジョン・ウィック新作スピンオフの異能力級アクションを絶賛！
映画系Youtuber「アニメに劣らない再現度に涙」――『ヒックとドラゴン』実写版を熱烈レビュー
映画系YouTuberが“映像ヤバすぎ”＆“鬼にも感情移入”と絶賛 鬼滅の刃・無限城編がもたらす新次元の体験とは
チャンネル情報
2人組。様々な映画の感想、小ネタ、考察、裏話をいち早く提供し、映画が数倍楽しめるようになるチャンネルです！