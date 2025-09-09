º£¤ä¡É³°¹ñ¿Í¤Î±Â¿©¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ë¥»¥³¡×¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ä¤Ê¤¼¡É¥Ë¥»¥³¤À¤±¡É¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤âÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¤Î¤«
º£¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤¼´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼»º¶È¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤â¡¢¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬Åê»ñ¡¦³«È¯¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖµÒ¿ô¤è¤ê¼ý±×¡¢¾ÃÈñ¤è¤êÅê»ñ¡×¤¬²ó¤¹¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥È¡¦ÉÙÍµÁØ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Þ¤ÇÀºÄÌ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¥Ë¥»¥³¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤òÅ°Äì²òÀâ¡£2020Ç¯´©¹Ô¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè1²ó
Èþ¤·¤¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼
¥Ë¥»¥³¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î俱ÃÎ°ÂÄ®¤¬¥¹¥¤¥¹¤Î¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¤È»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È¤ò·ë¤ó¤Ç2021Ç¯¤Ç57Ç¯¡¢¥Ë¥»¥³¤Ï¡ÖÅìÍÎ¤Î¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¡×¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ë¥»¥³¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤äÉÙÍµÁØ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸»Àô¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤À¡£¥µ¥é¥µ¥é¤·¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¤ä¥¯¡¼¥·¥å¥Ù¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥¦¥£¥¹¥é¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤äËÌÊÆ¤ÎÀ¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤ÊÄ¶¹âµé¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤âÀã¼Á¤Ç¤Ï¥Ë¥»¥³¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£¤½¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤¬À¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥»¥³¤Ï¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ä²¤½£¤äÊÆ¹ñ¤«¤é¤â¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ë¥»¥³¤Ë¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î³Ú±à¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢µþÅÔ¡¢¥Ë¥»¥³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤¬³«¶È¤·¡¢¥¢¥Þ¥ó¤Î·úÀß¤â¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¥¢¥Þ¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¸Í·ú¤ÆÊÌÁñ¤ÎÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤Ï20²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Î³«È¯¤¬Â³¤¯¡£
¥Ë¥»¥³¼þÊÕ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2027Ç¯¤Ë¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¥Ë¥»¥³¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¿·±Ø¤¬¥Ë¥»¥³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»¥ËÚ¤äÅìµþ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤â¤·2030Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤¬2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë»¥ËÚ¤Ç·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥»¥³¤¬¥¢¥ë¥Ú¥ó¶¥µ»¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬
¥Ë¥»¥³¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤È°ã¤¤¡¢2020Ç¯3·î°Ê¹ß¤Î¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤â¡¢Åê¤²Çä¤ê¤Ï¤à¤í¤ó¡¢ÇäµÑ¤ÎÆ°¤¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢²Ú¶£¤Ê¤É³¤³°Åê»ñ²È¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¿·µ¬¤ÎÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤âÀ®Ìó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÆâ¤ÎÅê»ñ²È¤â¡¢¡Ö2020Ç¯4·î¡¢5·î¤Ï±Ä¶È¼«½Í¤ä³°½Ð¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿6·î°Ê¹ß¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÎÉÙÍµÁØ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î°Ê¹ß¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¥¢¥Æ¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢¥Ë¥»¥³¤À¤±¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤âÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡³°»ñ·ÏÂç¼ê¤ä¸ø¶¦»ö¶È¤Î·×²è¡¢¢À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´ËÏÂ¡¢£³¤³°ÉÙÍµÁØ¤È¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ÎÂ¸ºß¡¢¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¡¢³°»ñ·ÏÂç¼ê¤ä¸ø¶¦»ö¶È¤Î·×²è¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤¬³«¶È¤·¡¢¥¢¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤éºÇ¹âµé¥Û¥Æ¥ë·úÀß¤Ï¡¢¹á¹Á¤ÎÂç¼êÄÌ¿®´ë¶ÈPCCW¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÂç¼êºâÈ¶·Ï´ë¶ÈYTL¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿³°»ñ·ÏÂç¼ê¤Ë¤è¤ë³«È¯¤ä·úÀß¡¢¤½¤·¤Æ¸ø¶¦»ö¶È¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤äÃæ¾®¤Î»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤â°Â¿´¤·¤ÆÃæÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç±Ä¶È¤äÅê»ñ³èÆ°¤ò¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´ËÏÂ¤À¡£¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÈÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶âÍ»´ËÏÂºö¤ÈºâÀ¯½ÐÆ°ºö¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¡Ö¸ÛÍÑ¤È»ö¶È¤ÈÀ¸³è¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°¤Ë¥«¥Í¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüÊÆ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï·øÄ´¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï29Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤â»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¸ºß
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¤È¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤Î²¸·Ã¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ñ»º¡¦»ñ¶â¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Á¡¢¤½¤Î»ñ»º¡¦»ñ¶â¤ò¸µ¼ê¤ËÅê»ñ¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È¼Ô¤äÉÙÍµÁØ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ë¥»¥³¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¹âµé¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤Ç10ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤âÂ¿¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥Ë¥»¥³¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñÆâ¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ö³¤³°´Ñ¸÷µÒ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ÎÅê»ñ²È¡×¤ò¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥í¥Ê²Ò²¼¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢³èµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥Ë¥»¥³¤ËÉÔÆ°»º¤ò¤¹¤Ç¤Ë½êÍ¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ËÂÑµ×ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¡¦°ÂÄêÊÝÍ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤êµÞ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥Ë¥»¥³¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉÙÍµÁØ¸ÜµÒ¤¬¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ê¤É¤¬¶¡µë¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¹¹¤Ê¤ë³«È¯Åê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åê»ñ¤¬Åê»ñ¤ò¸Æ¤Ö¹¥½Û´Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¯¡Ö¾ÃÈñ¤è¤êÅê»ñ¤¬¸£°ú¤¹¤ë·ÐºÑ¼Ò²ñ¡×¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø6Ç¯¤ÇÉ¾²Á³Û¤¬¡È14ÇÜ¡É¤ËµÞ¾å¾º¡Ä³°¹ñ¿Í¤ÎÅê»ñ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¶¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ë¥»¥³¡×¤ÎÅÚÃÏ¹âÆ¤Î¸½¾õ¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û6Ç¯¤ÇÉ¾²Á³Û¤¬¡É14ÇÜ¡É¤ËµÞ¾å¾º¡Ä³°¹ñ¿Í¤ÎÅê»ñ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¶¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ë¥»¥³¡×¤ÎÅÚÃÏ¹âÆ¤Î¸½¾õ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÇÛÀþ,
ÀÅ²¬,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÂçÁ¥,
ºßÂð°åÎÅ