大西洋を航行していたクルーズ船で、ウイルスによる集団感染と見られる事態が発生している。乗客ら8人に感染の疑いがあり、うち3人が死亡した。この騒動をきっかけに、感染症対策を巡って盛り上がる憲法改正のひとつ、「緊急事態条項」の創設について、「ABEMA Prime」で議論が行われた。【映像】高い致死率のハンタウイルス（拡大）■ハンタウイルスの実態とパンデミックの可能性今回確認されたのは「ハンタウイルス」と呼ば