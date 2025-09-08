9月6日、有吉弘行（51）の特別番組『有吉の夏休み2025 密着77時間 in Hawaii』（フジテレビ系）が放送された。この番組での有吉の“ある女優”に対する“いじり”が波紋を呼んでいる。

有吉が気心の知れた仲間たちと夏休みを過ごす様子に密着する、毎夏恒例の同番組。その人気ぶりから今年で放送13回目を迎える。昨年は、ほぼレギュラー扱いだったフワちゃんが放送直前に起こした芸人のやす子（27）への暴言騒動で活動休止に。同番組はすでに収録済みだったため、フワちゃんの全出演シーンをカットして放送された。そのため今年は新メンバーが登場した。

「ピンチヒッターに抜擢されたのは、元AKB48、SDN48の野呂佳代さん（41）でした。近年女優として活躍の幅を広げている野呂さんですが、バラエティ力の高さにも定評があります。空気を読んで自分の求められているトークを繰り出す力は抜群ですし、体を張ることもいとわないため、制作側からすると重宝する存在です。また、有吉さんと同じ事務所の後輩ということもあって掛け合いもスムーズにできますし、フワちゃんの穴を補って余りある人選ですね」（テレビ関係者）

しかし、そんな気心が知れた野呂に対する、有吉の執拗な“いじり”に不快感を覚えた視聴者もいたようで、Xではこんな声があがっている。

《昨日の「有吉の夏休み」、野呂ちゃんの体型いじりが酷くて観てて嫌だった》

《有吉の夏休み。好きな番組なんだけどさ、野呂ちゃんの体型いじりすぎ。バラエティーだし、野呂ちゃんが上手く笑いにしてくれてるんだろうけど、ちょっとしつこい》

《こんな時代なのに、ここまでなら大丈夫だろう、みないな感覚がなくなっちゃってる感じ》

《有吉の夏休み、毎年楽しみにしてるけど 今年のは野呂ちゃんの体型いじりがしつこくて嫌だった》

「野呂さんはふくよかな体型を生かし、普段ファッション誌などでプラスサイズモデルとして活躍しています。今回の番組では、そんな野呂さんの体型を有吉さんがことあるごとにいじっていたのです。

最初の食事シーンでは、食べ放題のステーキハウスを訪れたのですが、次々といろいろなお肉が机に運ばれてくるなか、有吉さんが満腹の野呂さんに『（もっと）食べられるだろ？』と笑いながら促す場面が。さらに、食後の水を頼んだ野呂さんに『お砂糖はどうする？』と聞くなど、一貫して“大食い”キャラクターとしていじっていました。

当然、2人の間に信頼関係があるからこその“愛あるいじり”だと思います。ただ、バラエティと言えども、コンプライアンスが厳しくなっている令和の今では、女性の体型をいじって笑いを取ることに対して嫌悪感を抱く視聴者も多かったのでしょう」（前出・テレビ関係者）

いっぽう、同じように自分の番組に野呂をゲストで迎え、体型の話になったにも関わらず、評価を上げた人物がいる。それは木村拓哉（52）だ。

「木村さんは今年4月、自身のYouTubeチャンネルの番組で野呂さんと共演。番組内で、野呂さんが着るための服を木村さんが選んでいる際、野呂さんが自身の服のサイズを『XLなんです……』と申し訳なさそうに打ち明けました。

しかし、木村さんは一切茶化すことなく、すぐに持っていたLサイズのアイテムをXLサイズへと交換。撮影スタッフたちの間では笑いが起こりましたが、木村さんは真面目な表情を崩さず、熱心にコーデを考え続けていました。このさりげない気配りに、ネット上では《紳士的な対応が素晴らしい》《体形イジリしない木村さん、本当に素敵》といった称賛の声が相次ぎました。

その後再度木村さんと共演したラジオで、野呂さんはこの話題がネットニュースに取り上げられ、想像以上の広がりを見せたことについて、『必然的に私がXLだってことが非常に広まって』と自虐的にコメント。すると、木村さんは『まぁでも、それは服のサイズですから』と優しく切り出し、『大事なのは心のサイズです』とフォロー。またもや完璧すぎる対応だと話題になりました」（前出・テレビ関係者）

有吉と木村、同年代の2人だが、コンプライアンス意識には大きな差があるようだ。