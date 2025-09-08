ºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î¡ÖÉ÷Êª»í¡×Æ»ÆÜËÙÀî¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¡¡Ö¸·²üÂÖÀª¡×¤â¤à¤Ê¤·¤¯...¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë³°¹ñ¿Í¤â¡ª29¿Í¥À¥¤¥Ö
Àî¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÎÆ¬¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö´î¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¡Ö»ä¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÈô¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»¿ÈÝ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤¿¡½¡½¡£
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬2025Ç¯9·î7Æü¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤ÎÆ»ÆÜËÙÀî¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡»þ¤Î¡ÖÉ÷Êª»í¡×¤È¤µ¤ì¤ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÈô¤Ó¹þ¤ß¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8Æü¸áÁ°0»þ30Ê¬»þÅÀ¤Ç±ä¤Ù29¿Í¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤À¤ë¤ÞÂç¿Ã¡×¤Ë¤ÏµßÌ¿Æ¹°á
7Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£Æ»ÆÜËÙ¼þÊÕ¤Ï·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¡Ö¸·²üÂÖÀª¡×¤¬¼è¤é¤ì¡¢¸æÆ²¶Ú¤Ë¤Ï¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê·Ù»¡´±¤ÎÍ¢Á÷¼ÖÎ¾¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÄä¼Ö¡£18»þÁ°¤Ë¤Ï¡¢¸æÆ²¶Ú¤Ë²Í¤«¤ëÆ»ÆÜËÙÀî¤Î¶¶¤Ç·Ù»¡´±¤¬2m¤Û¤É¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¡¼¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥·¡¼¥È¤È¥·¡¼¥È¤Î´Ö¤«¤éÌ¾Êª¤Î¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ¤òÄ¯¤á¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
18»þº¢¤«¤é½¿¶¶¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬¶¶¤ÎÃ¼Â¦¤«¤é1m¤Î¤È¤³¤í¤ËÅù´Ö³Ö¤ÇÎ©¤Ã¤Æ·Ù²ü¡£¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£º¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Ç¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È³ÈÀ¼´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
½¿¶¶¶á¤¯¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¶ú¥«¥ÄÅ¹¡Ö¶ú¤«¤Ä¤À¤ë¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ü¥ëÁü¡Ö¤À¤ë¤ÞÂç¿Ã¡×¤Ë¡¢Ëü°ì¤ËÈ÷¤¨¤ÆµßÌ¿Æ¹°á¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤¿¡£ÊÌ¤Îµï¼ò²°Å¹¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡»þ¤Ë¤Ï¡Ö²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â220±ß¡×¤È¤Î¥é¥ß¥Í¡¼¥È¤¬´û¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡´±¤ÎÀ©»ß¤òÌµ»ë¤·¤ÆÀî¤Ë
Í¥¾¡´ÖºÝ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·Ù»¡´±¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢Î®¤ì¤â°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡´±¤Î¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤¬2-0¤Ç¹Åç¥«¡¼¥×¤ò²¼¤·¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿21»þ²á¤®¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£±þ±ç²Î¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤Î¹ç¾§¤¬¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ¹¾å¤²¤äµðÂç¤Êºå¿À¤Î´ú¤ò¿¶¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Æ»ÆÜËÙÀî¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·Ù»¡´±¤ÎÀ©»ß¤òÌµ»ë¤·¤ÆÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿Í¤â¤ª¤ê¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¤Ë¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÆ¬Éô¤À¤±¤¬Àî¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èô¤Ó¹þ¤à»Ñ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤âÀî¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
²áµî¤Ë¤Ï»àË´»ö¸Î¤â
Æ»ÆÜËÙ¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ä¹Ç¯ºå¿À¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë60ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÆ»ÆÜËÙ¤ÏÀ»ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈË¬¤ì¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀî¤¬±ø¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£´î¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ç¼«Âð¤ÎÆôºê»Ô¤ÇÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦20ÂåÃËÀ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Îºå¿À¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¡£Ç¯¤Ë²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÆ»ÆÜËÙ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Æ»ÆÜËÙ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£¡Ö¥Ï¥á¤ò³°¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×¡£
°ìÊý¤Ç30Âå½÷À¤Ï¡¢¹¥°ÕÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÈô¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤éÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³Æ»æ¤Ï¹æ³°¤òÈ¯¹Ô¡£22»þ45Ê¬¤Ë¤Ï¡¢JRÂçºå±Ø¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¾¦¶È»ÜÀß¡ÖHEP NAVIO¡×Á°¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹æ³°¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹æ³°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿20Âå½÷À¤Ï¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢´¶ÁÛ¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡£¹æ³°¤ò¸«¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡ÊÍ¥¾¡¤ò¡Ë¼Â´¶¤·¤¿¡×
1985Ç¯¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆ»ÆÜËÙÀî¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ï¡¢Í¥¾¡¤ÎºÝ¤Î¡ÖÉ÷Êª»í¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2003Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤ÎºÝ¤ÏÌó5300¿Í¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÃËÀ1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¡£23Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È3²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç±ä¤Ù65¿Í¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
