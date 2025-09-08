TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうの日経平均株価は一時800円以上、値上がりしました。

きのう石破総理が退陣を表明したことで、政権運営をめぐる不透明感が一旦和らぎ、多くの銘柄に買い注文が相次いでいます。