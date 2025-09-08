ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】日経平均株価 一時800円以上値上がり 石破総理退陣を… 日経平均 日本の経済 【速報】日経平均株価 一時800円以上値上がり 石破総理退陣を受け不透明感和らぐ 日経平均 一時500円以上値上がり 2025年9月8日 9時7分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょうの日経平均株価は一時800円以上、値上がりしました。きのう石破総理が退陣を表明したことで、政権運営をめぐる不透明感が一旦和らぎ、多くの銘柄に買い注文が相次いでいます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 静岡, 海, 慰霊祭, 置床工事, 上田, 寺田屋, ネジ, 大船, リハビリ