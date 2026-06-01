東京株式市場で、日経平均株価は一時初めて6万7000円を超えました。1日の東京株式市場で日経平均株価の終値は先週末より604円高い6万6934円で、終値ベースでも最高値を更新しました。先週末のアメリカの最高値更新の流れを引き継いだほか、ソフトバンクグループが31日、フランスでAI向けのデータセンターを開発・運営すると発表したことが、大きな追い風となりました。東京株式市場では、ソフトバンクが牽引する形でAI・半導体銘柄