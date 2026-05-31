■6月メジャーSQに向けて日経平均が大きく動く理由日経平均株価の上昇が止まらない。気づけば66,000円台に入っており、4月新年度相場入りから約15,000円の上昇だ。【こちらも】ソフトバンクGが上場来高値更新5兆円利益とAI期待で時価総額は国内2位に「世界的なインフレで株価は今後も上昇していく」「AIで世界は大きく変わる」「これまでの相場観は通用しない新しい時代がやってきている」などと、メディアの報道も続く。