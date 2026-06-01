１日の東京株式市場で、ソフトバンクグループの株価が大幅続伸し、上場来高値を更新。大引け時点の時価総額は４８兆７８４９億円に拡大した。長年首位の座にあったトヨタ自動車の時価総額（４５兆８９２３億円）を上回り、国内企業でトップとなった。ＡＩ・半導体関連株が物色人気化するなか、ソフトバンクＧはフランスでの大規模なＡＩデータセンターの開発に関する発表を３１日に行った。これを材料視した買