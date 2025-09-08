この記事をまとめると ■ドイツにも日本と同様にオービスがあちこちに設置されている ■スピードだけでなく運転中のスマートフォン操作も監視対象だ ■オービスにスピード違反とスマートフォン操作が記録されると罰則が重くなる

ドイツでのオービスによる取り締まりは日本以上に厳格

ドイツより先に2020年末から隣国オランダで正式に採用されているスマートフォン用のオービス。ドイツでは一定のテスト期間を経て、今年の3月1日から正式にドイツのアウトバーンで稼働している。

正式稼働の前に罰則なしの条件で2022年6〜8月にトリアで3カ月間（テスト稼働日47日間）のスマートフォン用オービスのテスト稼働をした際には、期間中に327件の運転中にスマートフォンを使用のドライバーがオービスによって感知されたという。

その後はマインツへ場所を移して2022年9〜11月（テスト稼働日42日）テストが行われ、その際にはトリアを大幅に上まわる941件の違反が見つかった。このテスト期間には違反切符の発行や罰金の処罰は行われなかったとはいえ、その数は想像を遥かに上まわったに違いない。

AIの技術を駆使した超高速対応のスマートフォン検挙のオービスは、現在ドイツ国内でラインラント−プファルツ州のマインツ付近のアウトバーン60号線（A60）上の1カ所のみに設置されているのだが、段階的に同州の5カ所に増設予定とのことだ。ほかの15の州での導入は、現時点では発表されてはいないとはいえ、徐々に採用・設置されるのではないかと予想される。

一方で、ドイツ国内に多く設置されている固定式及び移動式のオービスに、偶然スマートフォンで通話／操作している姿を速度違反と一緒に撮影された場合は処罰の対象となることはいうまでもない。

ドイツのアウトバーンでは、区間的に速度制限解除となり、いわゆる「速度無制限」で走行することが可能だが、とくに日中には混雑が激しく、必ずしも飛ばし放題という状況になることは難しいうえ、昨今のガソリン価格の高騰の影響も多少なり左右しているのか、とんでもなく飛ばすクルマは以前と比べて随分と減ったと感じる。

基本的に速度制限解除の区間にオービスは設置されていないものの、その区間が路面整備や車線拡張工事等が行われていていて速度制限下にある場合には、仮設のオービスが設置されている場合があるので注意が必要だ。

ドイツでスマートフォンを使用して検挙されると重い罪に

現在の車両にはハンズフリー機能が搭載されているにもかかわらず、いまも数多くのドライバーがスマートフォンを片手に運転している姿を目にすることがあり、実際にアウトバーンを走行中の友人のクルマに同乗した際にごく自然にスマートフォンを取り出してメッセージを打ったり、通話をする姿を見て驚愕したと同時にもしも事故が起きたら……とヒヤヒヤした思いがある。

大手保険会社アリアンツによると、もしもスマートフォンでメッセージを打っている途中や通話中に重要な過失事故を起こした場合には、事故を起こした当事者の被害については必ずしも保険で補償される訳ではないことをウェブサイト等で周知をしているが、スマートフォン検挙のオービステスト結果を見る限り、その数は決して減っているとは思えない。

ドイツでスマートフォンを使用して検挙された場合の罰金は、100ユーロ〜（約1万7000円）と1点加算（ドイツは加算式）が基本だが、たとえば市街地で時速31〜40kmの速度超過とスマートフォンの使用で検挙された場合、288.50ユーロ（約4万9000円）＋2点加算＋2カ月の免許停止となるようだ。

日本からドイツを訪れてレンタカーを運転中に何等かの違反をしてしまった際には、レンタカー会社を介して罰金の納入通知が送付されるのだが、日本の運転免許証の点数に関しては加点されることはないようだ。

一方で、日本では事故や火災現場等の写真を一般人の誰もがスマートフォンで撮影するが、ドイツではその行為が禁止されており、処罰の対象となることから、偶然旅行で訪れたドイツのアウトバーンや公道等で起きた交通事故現場の車両や人物等を運転席・助手席・後部座席にかかわらず撮影した場合には、のちに交通違反の罰則と同様に、処罰が届く場合があるようだ。

現場の警察や消防車両から警察官が撮影者の車両を記録していることがあるので、スマートフォンでむやみに撮影することは自粛したほうがいいだろう。