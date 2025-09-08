岡田准一主演、Netflixシリーズ『イクサガミ』ティーザー予告映像解禁！新キャストも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める、Netflixシリーズ『イクサガミ』が11月13日より配信が開始されることが発表された。あわせてティーザー予告、ティーザーアートが公開された。

■生身の肉体表現と、リアルで描く限界を超える画作りに挑んだ『イクサガミ』

ティーザー予告では「命をかけた侍たちの遊戯」そのベールが明かされた。時は明治11年、深夜の京都・天龍寺。主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）をはじめとする292名の志士たちは、各自に配られた木札を奪い合い、東京に辿り着いたものに賞金が与えられる蠱毒〈こどく〉という名のゲームに参加する。最新映像には、血に飢えたような志士たちと不穏な空気に包まれた深夜の天龍寺。そしてゲーム開始の号令と共に、参加者たちの命をかけた戦いが息つく暇もなく展開されていく。

破格のスケールで描かれる天龍寺の乱戦は、総勢1,000名のキャスト・スタッフにより、ワンシーンに数日間かけるといった大規模な撮影が行われた。プロデューサーの岡田と藤井監督が重要にしたのは表現の革新。CG技術が発達した現代だからこそ、生身の肉体表現と、リアルで描く限界を超える画作りに挑んでいる。

さらに目を引くのは、ゲームに参加する魅力的なキャラクターたち。世界中の人々が理解しやすいキャラクター像を意識し、衣裳や武器、役者のトレーニング、細部にまで徹底的にこだわりぬかれたキャラクターたちの存在感は、矢継ぎ早に展開する映像の中でも強烈な印象を残す。

■新キャストに濱田岳、岡崎体育、井浦新、田中哲司、中島歩！

さらに、新キャストも解禁。大警視である川路利良に濱田岳、京八流後継者の一人・蹴上甚六に岡崎体育、内務省内務卿・大久保利通に井浦新、駅逓局局長・前島密に田中哲司、大久保利通の秘書・永瀬心平に中島歩といった面々が加わり、さらにスケールアップした世界観を予想させる。そして同時に公開されたティーザーアートは、愁二郎と双葉の過酷な運命を暗示しているかのようだ。

無意味に生きる愚か者たち。殺し合え、最後のひとりまで。時代に取り残されし志士たちの超ド級のバトルロワイヤル、Netflixシリーズ『イクサガミ』のさらなる情報を待ちたい。

■作品情報

Netflixシリーズ『イクサガミ』

Netflixにて2025年11月13日より全6話世界独占配信（一挙配信）

出演：岡田准一

藤埼ゆみあ（埼はたつさき） 清原果耶 東出昌大

染谷将太 早乙女太一 遠藤雄弥 岡崎体育 城桧吏

淵上泰史 榎木孝明 酒向芳 松尾諭 矢柴俊博 黒田大輔 吉原光夫

一ノ瀬ワタル 笹野高史 松浦祐也 宇崎竜童

井浦新 田中哲司 中島歩

山田孝之 吉岡里帆 二宮和也

玉木宏 伊藤英明

濱田岳

監督：藤井道人、山口健人、山本 透

原作：今村翔吾『イクサガミ』シリーズ（講談社文庫刊）

脚本：藤井道人、山口健人、八代理沙

音楽：大間々昂

撮影：今村圭佑、山田弘樹

照明：平山達弥、野田真基

プロダクションデザイナー：宮守由衣

衣装デザイン：宮本まさ江

キャラクタースーパーバイザー：橋本申二

VFX：横石淳

助監督：山本透、平林克理

エグゼクティブ・プロデューサー：高橋信一（「高」は、はしごだかが正式表記）

プロデューサー：押田興将

主演・プロデューサー・アクションプランナー：岡田准一

制作プロダクション：オフィス・シロウズ

企画・製作：Netflix

