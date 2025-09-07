楽天は9安打を放つも1点しか奪えず大敗

パ・リーグ主催のファーム公式戦が6日、2試合が行われた。楽天はセイホクパーク石巻で行われた巨人戦に1-8で敗れた。

楽天先発のスペンサー・ハワード投手は、2回2死二塁から、浅野翔吾外野手の適時打で先制を許すと5回にも失点し、4回2/3を90球5安打3四球2失点で降板。6回に登板した大内誠弥投手が7安打で6点を奪われ一方的な展開となった。

打線は8回、平良竜哉内野手が二塁打を放ち、続く吉野創士外野手の安打に敵失が絡んで1点を返すも反撃はここまで。9安打を放つも巨人投手陣に1点に抑えられ大敗を喫した。

オリックスはタマホームスタジアム筑後で行われたソフトバンク戦に8-1で快勝した。初回、遠藤成内野手の安打、福田周平外野手の二塁打で無死二、三塁の好機をつくると、杉澤龍外野手の2点適時打で先制に成功。3回には田島光祐捕手の適時打、5回には野口智哉内野手が1号2ランを放ち追加点を奪った。

先発した2年目の宮國凌空投手は、初回2死三塁のピンチをしのぐと、2回は三者凡退に。3回からの3イニングは毎回走者を出すも、無失点に抑えた。7回、無死三塁から内野ゴロの間に1点を失ったが、後続を断ち、7回89球5安打1四球6奪三振1失点の好投を見せた。

打線は杉澤が4安打2打点、3選手が3安打を放つなど19安打8得点。3試合連続2桁安打を記録した。敗れたソフトバンクは、先発・武田翔太投手が4回87球8安打3四死球5奪三振3失点と試合をつくることができず。打線も5安打1得点に終わった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）