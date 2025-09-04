「水道代28万円、修理代200万円!?」60代漫画家・折原みとの危機。救ったのは“ご近所づきあいの力”だった
1985年にデビューし、小説『時の輝き』が110万部を超えるベストセラーとなった漫画家・小説家の折原みとさん。第一線で活躍していた30代で逗子に移住し、以降、ひとり暮らしを満喫しながら、精力的に創作活動を続けています。
SNSでは「60代バツなしおひとりさま」という内容で、日々の豊かな暮らしを発信し、多くの共感を集めています。今回は、そんな折原さんに、おひとりさま生活を楽しむヒントや、人生の困難との向き合い方についてお話を聞きました。
◆人間関係はグラデーションで考える
――インスタグラムから、折原さんの楽しそうな生活が伝わってきます。ひとり暮らしを楽しむコツを教えてください。
折原みとさん（以下：折原）：ひとりの生活は、楽しいですし自由です。でも、おひとりさまだけど、ひとりで生きているわけじゃないと思っています。まったくのひとりぼっちだと、やはり大変なこともあります。ひとり暮らしを楽しむコツがあるとすれば、「困ったときに助け合える人間関係を築くこと」じゃないかなと思います。
――大人になってから、新しく人間関係を作るのは難しく感じます。
折原：私も、逗子で暮らし始めた頃は、知り合いが一人もいませんでした。でも、引っ越しのタイミングで犬を飼って、犬の散歩をしているうちにご近所の方たちと話すようになっていったんです。そこから少しずつ関係ができていって、今では、お互いに困ったときは支え合える、温かい関係性が築かれています。
――素敵ですね。
折原：「友達」となるとハードルを高く感じるかもしれません。でも、人間関係って、もっとグラデーションがあると思うんです。親友のような存在もいれば、ちょっとしたお話をするくらいの距離感の方もいる。ご近所さんの中でも、すごく密にお付き合いする方もいれば、挨拶をするだけの関係の方もいますよね。
大切なのは、いろんなコミュニティに所属することかなと思います。たとえば、「自分の居場所はここしかない」とひとつのコミュニティだけに人間関係が集中していると、精神的な依存が強まりやすいと思います。そんな状態で、もし、コミュニティの誰かと関係がこじれてしまえば、一気に孤独を感じてしまいますよね。
――たしかにそうです。
折原：だからこそ、いろんな場所でのつながりを持っておくことが大事だと思います。仕事の関係、習い事を通じた関係、昔からの親友、そしてご近所さん。コミュニティごとに付き合い方も異なりますし、いろんな関係性があります。そういう大人ならではの自由な距離感も心地いいなと感じています。嫌なら離れることもできますよね。ある程度の年齢になったら、人間関係や友達付き合いも、もっと自由に楽しんでいいのではないでしょうか。
◆「修理代200万円!?」人とのつながりの大切さを知る
――実際に人間関係に助けられたエピソードはありますか？
折原：先日、水道管が破裂して大変だったんです。地下で水が漏れていて、気づいたときには水道料金の請求がなんと28万円も来ていて……（笑）。それで慌てて修理の見積もりを取ったら、大手の業者さんからは「床を壊して地下を掘らないとダメ」と言われて、見積もりは80万円になりました。それどころか、「この機会に、水道管を全部取り替えた方がいい」と言われて、最終的には200万円という金額を提示されました。
――突然、200万円を請求されるのは厳しいですね。
折原：ですよね。それで、知り合いの植木屋さんに相談したら、その方の知り合いの業者さんを紹介してくれたんです。その業者さんは別の方法で修理をしてくれて、なんと7万円くらいで済んだんです。こういう時、おひとりさまだからこそ、周りの人たちとつながりを持っておくのって大事だなって実感しましたね。
