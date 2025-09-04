日本がベスト4一番乗り！ 女王イタリアも圧勝で準決勝進出【世界バレー女子2025】

3日（水）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準々決勝2試合が行われた。

32ヵ国が出場した今大会。女子オランダ代表、女子日本代表、女子アメリカ代表、女子トルコ代表、女子イタリア代表、女子ポーランド代表、女子ブラジル代表、女子フランス代表の8ヵ国が準々決勝へと進出した。

3日には準々決勝のうち2試合が開催。日本vsオランダとイタリアvsポーランドの試合が行われた。

日本はサーブレシーブが安定せずオランダに1セット目を奪われるが、第2セットは怒涛の8連続ポイントもあり逆転でセットを奪取。第3セットを奪われ後がなくなるも、そこから和田由紀子らの活躍で巻き返し、フルセットの激闘を制しベスト4一番乗りを決めた。

続くイタリアとポーランドの一戦は、女王イタリアがポーランドに何もさせず。圧勝で準決勝進出を決めている。

この結果、日本とイタリアがネーションズリーグ2025に続いてベスト4進出。4日（木）には準々決勝の残り2試合、アメリカvsトルコとブラジルvsフランスが行われる。

【世界バレー女子2025 9月3日結果】

日本 3-2 オランダ

第1セット 20-25｜第2セット 25-20｜第3セット 22-25｜第4セット 25-22｜第5セット 15-12

イタリア 3-0 ポーランド

第1セット 25-17｜第2セット 25-21｜第3セット 25-18