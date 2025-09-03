俳優の小泉孝太郎が２日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー」に出演。父・小泉純一郎元首相からもらったお年玉の衝撃の金額を告白した。

進行を務めるオリエンタルラジオの藤森慎吾が「お２人、お年玉とかは覚えてます？」と、子どものころにもらったお年玉の思い出について尋ねた。

ＭＣを務めるヴァイオリニストの高嶋ちさ子が「ウチ、伯父が『ドレミファドン！』だったから。高島忠夫さんだったから。お年玉はスゴかったね。学校行って『お年玉どれくらいもらった？』って話したときに、（伯父からのお年玉で）桁がボーン！と上がった」と人気番組「クイズ・ドレミファドン！」の司会を務めた伯父でタレントの高島忠夫から多額のお年玉をもらっていたことを明かした。

一方の小泉は「欲しかったですけどね…。本当にうらやましいです、今の話とか。父が本当にお金に厳しかったので」と切り出した。「『小学校１年から高校卒業するまでは、毎年、お年玉上げる』と。毎年、お年玉のポチ袋、あれに５００円玉１枚なんですよ…」と衝撃の金額を告白。高嶋が「なぬ！？」と驚くなど、スタジオを仰天させた。

小泉は「『５００円玉で何を買いたいか？考えて使いなさい』って」と父からの言葉を明かしたが、高嶋は「考えるも何もすぐなくなっちゃうよ！」とバッサリ。

すると藤森がすかさずフォロー。「違うんですよ。何でも与えるということでなくて。自分で考えてやる。そういうことですね。ちさ子さん、これがプラチナファミリーなんですよ。『伯父がドレミファドンでボーン！』じゃないんですよ」とたしなめると、高嶋は苦笑いだった。