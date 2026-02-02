前東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏が2026年2月1日、Xで高市早苗首相の批判を展開した。「選挙期間中の高市首相の発言に愕然としている」舛添氏はXで「外交も経済もよく分かっていない指導者を戴く日本は不幸である」と主張。「選挙期間中の高市首相の発言に愕然としている」とつづり、衆院総選挙の情勢について「それでも、選挙で自民党が単独過半数を獲得するそうだ。この民にして、この内閣総理大臣！」と一蹴した。高市氏