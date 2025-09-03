30ºÐÆüËÜ¿Í¤¬µÕÅ¾·à¤ò±é½Ð¡¡5Ê¬¤ÇÂ¨·ë²Ì¡Ä100»î¹çÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤Ë¸½ÃÏÃíÌÜ¡Ö²Ú¡¹¤·¤¯¾þ¤Ã¤¿¡×
ÆîÌîÂó¼Â¤¬¥â¥Ê¥³¤Ç100»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥â¥Ê¥³¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¤Î¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¡£
¡¡·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¥â¥Ê¥³¤Ç¤Î100»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¾þ¤Ã¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ï2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥é¥¹¥È5Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ëº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢3-2¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ê¥³¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤ê20Ê¬¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Ë¸«»ö¤ÊÈ¿·â¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Î½ªÈ×¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î100»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¾þ¤Ã¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï2022Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é¥â¥Ê¥³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¥â¥Ê¥³¤Ï³«Ëë3»î¹ç¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢ÆîÌî¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ø¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë