みちょぱ、“利き顔”は「どっちでもいい」理由
モデル・タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。“利き顔”は「どっちでもいい」と話し、その理由について「モデルなんで」とドヤ顔を決めた。
番組は今回、「女性500人に聞いた思わずイラっとする行動とは」をテーマに、“令和のストレス”についてトークを展開。SNSでよく見かける芸能人同士の写真で、顔を小さく見せるために、一歩、二歩、後ろに引いて撮るなど、出演者が“撮影のウラ側あるある”を語っていく。
その中で、みちょぱは「“利き顔”を決めてる人が。あるんすよ、『右向きがいい』とか『左向きがいい』とかあるんですよ。人それぞれ」と、“利き顔”というワード自体を知らなかったダイアン・津田篤宏に説明。
そして、津田から、みちょぱはどっちなのかと聞かれると「私、どっちでもいいんですけど」と話し、「モデルなんで」とドヤ顔を決め、津田は「おえ〜い！言うね（笑）」とツッコミを入れた。
