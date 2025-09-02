バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は1日、タイ・バンコクで決勝トーナメント・ラウンド16の2試合が行われ、ベスト8が出揃った。

世界ランキング4位の日本は3日19時から、準々決勝で同8位のオランダと対戦する。



■世界バレー女子、8強出揃う

世界バレーで予選ラウンドを通過した16カ国が決勝ラウンドに進出。ベスト8には日本、オランダ、アメリカ（同6位）、トルコ（同5位）、イタリア（同1位）、ポーランド（同3位）、ブラジル（同2位）、フランス（同13位）が入った。日本は29日に行われた1回戦で開催国タイ（同18位）と対戦し、3ー0でストレート勝ちを収めて8強入りを決めた。

3日に対戦するオランダは、決勝ラウンド1回戦で予選で日本と同プールだった世界バレー2連覇のセルビア（同9位）と対戦し、3ー2で勝利した。予選ラウンドではスウェーデン（同26位）、エジプト（同56位）、タイを相手に全勝を収め、プールAを首位通過している。

「日本vs.オランダ」の勝者は6日、「アメリカvs.トルコ」（4日開催）の勝者と準決勝で対戦する。

日本は15年ぶりのメダルを獲得することができるか。負けたら終わりの決勝ラウンドから目が離せない。