ヤクルト・高津臣吾監督（56）の今季限りでの退任が報じられた。

【もっと読む】ヤクルト村上宗隆のメジャー市場価格は？ 今オフ渡米濃厚も「足元見られる可能性」を専門家が指摘

1日現在、チームは43勝66敗6分けで借金23の最下位。開幕から村上、塩見を故障で欠き、その後も長岡、茂木、サンタナと離脱者が相次いだ。同情すべき面はあるものの、2022年のリーグ連覇後は2年連続5位とBクラスに低迷。高津監督の手腕を疑問視する声が大きくなる中、背水の1年契約で今季に臨んでいただけに、この惨敗では退任も当然だろう。

後任の最有力候補とされるのが池山隆寛二軍監督（59）だが、今季のヤクルトは二軍もイースタン・リーグの最下位。借金34と一軍以上の惨状だけに、チーム内でも“ブンブン丸”の昇格を不安視する声はある。

「ヤクルトには古田（敦也氏=60）を筆頭に宮本（慎也氏=54）、ラミちゃん（ラミレス氏=50）などファンからの支持率が高いOBがいる。それでも池山二軍監督が本命とされるのは、11年の小川監督以降、チームは真中、小川、高津と4代続けて二軍監督経験者を昇格させ、一定の成果を収めてきたからです。これは、今年2月に亡くなった衣笠球団会長が敷いた監督人事の基本路線で、現体制もその方針を踏襲することになりそうなのです」（球団OB）

加えて、別のOBはこう言った。

「本社、球団の“本命”は45歳で今も現役で投げ続ける石川の数年後の監督就任です。来季は、今季23もの借金を抱えるチームから村上が抜ける。今オフのポスティングでのメジャー挑戦が既定路線ですから、来季は今季以上に苦戦を強いられるのは間違いない。火中の栗を拾うというか、池山二軍監督に数年でチームの若返りを進めてもらったうえで、石川監督にバトンをつなぎたい。その頃には青木がGMとして石川監督を支えることになると思う。次の次の体制が決まっている以上、古田、宮本といった有力OBに期間限定で声をかけるわけにはいかないという事情もあります」

現実路線の監督人事で落ち着くか。

◇ ◇ ◇

ところで、村上のメジャーでの市場価格はどれほどのものなのか。 今オフ渡米濃厚も、専門家は「足元見られる可能性」を指摘している。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。