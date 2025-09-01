NY¤¬ÁûÁ³¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥·¥¢¥¿¡¼ÈÇ¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ù¤·
¤³¤Î²Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡ÊMasquerade¡Ë¡×¤È¤¤¤¦±é·àºîÉÊ¤Î¾å±é¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¡ÊAndrew Lloyd Webber¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡ÊThe Phantom of the Opera¡Ë¡×¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥·¥¢¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£½éÆü¤Ï9·î29Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼´ü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÏ¢ÆüÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¥Õ¥¡¥ó¤È¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¡¦¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡ÊSleep No More¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢SNM¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ù¤·¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª´«¤á¤Ç¤¤ë¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö·Ð¸³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Ï¾å±éÃæ¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÈëÌ©¼çµÁ¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÃÊ³¬¤Î¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
´ÑµÒ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ
¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·à¾ì¡ÊMajestic Theatre¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£35Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾ì½ê¤ò218ÈÖÃÏÀ¾57ÃúÌÜ¡Ê7ÈÖ³¹¤È¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î´Ö¡Ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¤Î¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥º¡¦¥¢¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊLee¡Çs Art Shop¡Ë¤È¤¤¤¦Èþ½ÑÍÑÉÊÅ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤Æ¤Î¾å±é¤Ç¤¢¤ë¡£
´ÑµÒ¤Ï¹õ¡¦Çò¡¦¶ä¤ÎÃå¾þ¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Ç¤ÎÍè¾ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Êâ¤²ó¤ë¤¿¤á¡¢·¤¤Ï¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ò¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å±éÃæ¤Ë´ÑµÒ¤¬¤Ä¤±¤ë¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¹õ¡¦Çò¡¦¶ä¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢²ñ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¦¤â¤è¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈFAQÆâ¤Î WHAT KIND OF MASKS ARE PERMITTED? ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Æ°¤²ó¤Ã¤Æ°ì²ó¤Î¸ø±é¤Ç°áÎà¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´ê¤¤²¼¤²¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£Í½Ìó¤·¤¿»þ´Ö¤´¤È¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆþ¾ì¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã±°Ì¤ÇÉô²°¤«¤éÉô²°¤Ø¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢²¡¤·¹ç¤¤¤Ø¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤ÏµÕ¤Ë¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤â²áÅÙ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Î´ÑµÒ¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢Á´°÷¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ì¥¶¡¼¡¢Çò¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ã¥Ä¡¢³¥¿§¤Î¥É¥ì¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Ìó¤·¤¿»þ´Ö¤Î15Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤ËÍè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡£¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î»ý»²¤¬É¬¿Ü¡£¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó¤·¤¿»þ´Ö¤Î24»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¡¼¥ë¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤ò¹ð¤²¤ÆÆþ¾ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÎÈÖ¹æ¤´¤È¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤É¤ÎÍ½Ìó»þ´Ö¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¡¢¾å±é»þ´Ö¤ÏµÙ·Æ¤Ê¤·¤Ç2»þ´Ö¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸á¸å7»þ¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤Î½ªÎ»»þ´Ö¤Ï¸á¸å9»þ¡¢¸á¸å7»þ15Ê¬¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤Î½ªÎ»»þ´Ö¤Ï¸á¸å9»þ15Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿°ÄÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁªÂò¤·¤¿Í½Ìó»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÃÊ³¬¤Î¸½ºß¤Ï2»þ´Ö15Ê¬ÄøÅÙ¤Î¾å±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£2»þ´Ö30Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Î¸«½ê
Æþ¾ì¸å¤Ë²¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¸ø±é¼çºÅ¼Ô¤ÎÊý¿Ë¤òÂº½Å¤·¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¸ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡£
¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢±é¼Ô¤Ï´ÑµÒ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ÑµÒ¤Î´Ö¤ò¤¹¤ê¤Ì¤±¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤â¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤â²Î¤¦¡£¤½¤ì¤â¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤â¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÌò¤Î°ì¿Í¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥Ñ¥Ê¥í¡ÊHugh Panaro¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Ì¾Í¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¸¥ç¥¼¥Õ¡ÊSandra Joseph¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÏÅÓÃæ¤ËµÙ¤ß¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1998Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ç²ÄÎù¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¥¸¥ç¥¼¥Õ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿Êý¤Ê¤é¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡¢¤³¤¦Íè¤ë¤«¤È¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ë¤½¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Î°áÁõ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¸í²ò¤¬À¸¤¸¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¸À½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥¹¥ê¡¼¥×¡¦¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â
º£²ó¤Î¸ø±é¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ý¡¼¥é¥¹¡ÊDiane Paulus¡Ë¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ô¥Ô¥ó¡ÊPippin¡Ë¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø±é¤Î±é½Ð¤Ç¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¥Ý¡¼¥é¥¹¤Ï¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎÉ×¤Ï¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥ï¥¤¥Ê¡¼¡ÊRandy Weiner¡Ë¤Ç¡¢SNM¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Æó¿Í¤Ç¡Ö¥É¥ó¥¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¡ÊThe Donkey Show¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡ÊWilliam Shakespeare¡Ë¤Î¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡ÊA Midsummer Night¡Çs Dream¡Ë¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥³ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¤ÏSNM¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥ê¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡ÊTori Sparks¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛ¹Æ¡Ö¡Ø¥¹¥ê¡¼¥×¡¦¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡Ù¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿ÍÌò¤Ç³«²Ö¤·¤¿¥È¡¼¥ê¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤Îü¥journeyü¥¡×¤ò»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢±éµ»»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾¤Ë¤âSNM¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ËÜ¸ø±é¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¤ÏThe Phantom of the Opera meets Sleep No More¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾¼Ô¤Ï¥´¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¦Í¤·¡¢°Ç¤ÎÀ¤³¦¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¡£ÁêÀ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏSNM¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Þ¥Ã¥¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥Æ¥ë¡ÊThe McKittrick Hotel¡Ë¤ò²¿ÅÙ¤âË¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ä¼è¤ê²õ¤µ¤ìÊÌ¤Î·úÊª¤¬·ú¤Ä¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤ì¤ë¤Î¤âº£¤Î¤¦¤Á¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ×ÃÏ¤òË¬¤Í¤ëÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤¬¼«¤éÂÎ´¶¤¹¤ë±é·à¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¡¦¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡×¤ÎÌ¥ÎÏ