『仮面ライダーガヴ』フィナーレ記念！ プレミアムバンダイ「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-」「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』TV放送完結記念商品として「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-」「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」の予約受付を2025年9月1日(月)16時に開始します。
「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』TV放送完結記念商品として「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-」「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」の予約受付を2025年9月1日(月)16時に開始。
(発売元：株式会社バンダイ)
■商品特長
2025年8月31日(日)をもってTV放送の完結を迎えた『仮面ライダーガヴ』より、登場人物たちをモチーフとしたゴチゾウを商品化します。
●DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-
『仮面ライダーガヴ』より、主人公・ショウマが身を寄せるなんでも屋・はぴぱれにゆかりあるメンバーをモチーフとしたゴチゾウをセットで商品化します。
本商品には、ショウマゴチゾウ、絆斗ゴチゾウ、ラキアゴチゾウ、幸果ゴチゾウ、デンテゴチゾウをラインナップ。
ゴチゾウとしてのポップなデザインに落とし込まれた各キャラクターの個性が楽しめます。
変形前後で大きく変わる表情にも注目です。
各ゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能。
ゴチゾウのパワーを開放するなりきり遊びが楽しめます。
●DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-
『仮面ライダーガヴ』より、人間を材料として闇菓子を生み出し、主人公・ショウマたちの前に立ちはだかり続けたグラニュート界のお菓子会社・ストマック社にゆかりあるメンバーをモチーフとしたゴチゾウをセットで商品化します。
本商品には、ランゴゴチゾウ、グロッタゴチゾウ、ニエルブゴチゾウ、シータゴチゾウ、ジープゴチゾウ、リゼルゴチゾウをラインナップ。
ポップさと怪しさの合わさった、各キャラクターの個性的なデザインが楽しめます。
変形前後で大きく変わる表情にも注目です。
各ゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能。
ゴチゾウのパワーを開放するなりきり遊びが楽しめます。
■商品概要
・商品名 ：DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-
・価格 ：3,520円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：ショウマゴチゾウ…1
絆斗ゴチゾウ…1
ラキアゴチゾウ…1
幸果ゴチゾウ…1
デンテゴチゾウ…1
・商品サイズ：H約55mm×W約40mm×D約28mm(変形前・共通)
・商品名 ：DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-
・価格 ：4,180円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：ランゴゴチゾウ…1
グロッタゴチゾウ…1
ニエルブゴチゾウ…1
シータゴチゾウ…1
ジープゴチゾウ…1
リゼルゴチゾウ…1
・商品サイズ：H約55mm×W約40mm×D約28mm(変形前・共通)
＜共通項目＞
・対象年齢 ：3才以上
・生産エリア：中国
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他
・予約期間 ：2025年9月1日(月)16時〜2025年10月19日(日)23時予定
・商品お届け：2025年12月予定
・発売元 ：バンダイ
※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。
