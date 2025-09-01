東京ばな奈『ちいかわバナナプリンケーキ』がリニューアル、くりまんじゅう･モモンガ･ラッコの新絵柄を追加

グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、人気作品「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわバナナプリンケーキ』を新デザインにリニューアルした。9月1日から、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前にて販売開始している。価格は、4個入853円、8個入1,706円(各税込)。

『ちいかわバナナプリンケーキ』は、イラストレーター･ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産「東京ばな奈」の初コラボにより誕生したもの。今回のリニューアルでは、パッケージや菓子の絵柄･手提げが新デザインとなったほか、菓子の味わいも向上した。

『ちいかわバナナプリンケーキ』をリニューアル発売

〈菓子の絵柄にくりまんじゅう･モモンガ･ラッコが追加〉

スポンジケーキの絵柄に「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」を追加した。既に展開していた「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の絵柄と合わせて、全6種の絵柄をラインアップする。絵柄はランダムで入っているため、1箱ですべての絵柄が揃わない場合がある。

「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄を追加

また、菓子の味わいも改良し、バナナプリンカスタードにはバナナを20%増量。よりフルーティーな風味に仕上げた。ほろ苦いキャラメルクリームと組み合わせたダブルクリームを、スポンジケーキで包んでいる。

『ちいかわバナナプリンケーキ』断面

〈パッケージデザインも新デザインに〉

新デザインのパッケージには、「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定のオリジナルイラストを使用した。「東京ばな奈」のスポンジ生地のような柔らかいタッチのイラストで、「ちいかわたちと目が合う」よう、キラキラとした瞳に描いた。菓子の個包装には、東京ばな奈のかぶりものから顔をだす「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」をランダムで描いている。

菓子の個包装も新デザインに

8個入パッケージには、新デザインのオリジナルステッカーをランダムで1枚入れた。デザインは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全3種。

※4個入にはオリジナルステッカーはつかない。

8個入パッケージにはオリジナルステッカー入り

さらに、『ちいかわバナナプリンケーキ』を購入した人には、1品につき1枚、新デザインの紙手提げをプレゼントする。

新デザインの紙手提げ