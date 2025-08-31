「すっぴん風でも色っぽい」ひと塗りで見違える「ふっくらグロス」　





表情が移ろうたびに目がいく唇。その人自身のキャラクターを印象づける重要なパーツだからこそ、「こうありたい」自身の姿をあらわす色や質感をとり入れたい。ささやかな気分転換を図れる最旬のリップをリサーチ。







ジュエリーがわりに「グロスのきらめき」

透明感のあるきらめきで唇を淡く染める、スパークリングなピンクグロスも注目必至。さりげない色づきながら口元に存在感を宿せて、カジュアルなブルーデニムに可憐なギャップもメイク。







ファミュ デューイー リッププランパー スパークル（ピオニー） 2,970円／アリエルトレーディング

ピオニーのようにやわらかな色合いと繊細なメタリックの輝きで、唇に上品な存在感と品格を。ぷるんとしたハリ感をサポートする済州島産ひじきエキスを贅沢に配合し、うるおいとふっくら感を同時に叶える仕上がり。単品使いはもちろん、重ね塗りでニュアンスチェンジも自在。







ひとことで現すなら「可憐な透明感」

milktouch デューステインシアーオーロラグロス 02 1,980円／クージー

みずみずしい水滴のような質感に、たっぷりと仕込まれたオーロラパールが光を受けてきらめく。明るいピンクカラーが唇に可憐な表情を宿し、ひと塗りでピュアな透明感と華やかさを両立。うるおいとツヤ、そして表情の奥行きまでも同時に。







