金沢vs鳥取 スタメン発表
[8.30 J3第25節](ゴースタ)
※19:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 25 小島雅也
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 34 曽我大地
MF 42 金浦真樹
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
※19:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 25 小島雅也
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 34 曽我大地
MF 42 金浦真樹
FW 18 半田航也
監督
林健太郎