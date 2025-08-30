[8.30 J3第25節](ゴースタ)

※19:00開始

主審:小林拓矢

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 55 平智広

MF 8 大山啓輔

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 24 西谷和希

MF 30 大谷駿斗

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 25 小島雅也

MF 6 ジェフェルソン・ジャリ

MF 14 石原崇兆

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 23 四宮悠成

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

FW 49 大澤朋也

監督

辻田真輝

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 3 永野修都

MF 7 小澤秀充

MF 11 東條敦輝

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

MF 13 清水祐輔

MF 14 普光院誠

MF 34 曽我大地

MF 42 金浦真樹

FW 18 半田航也

監督

林健太郎