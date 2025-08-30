¡ÈÅÅ·â·ëº§¡É¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï3°Ì!¡¡·ÝÇ½³¦¡ÖÉ×ÉØÊÐº¹ÃÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ÎÁá·Ä¡È¿Íµ¤³ØÉô¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï?¡ÚÂç³ØÊÔ¡Û
¡¡8·î10Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÀ¤´Ö¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë¹â³ØÎò¤ÊÅÀ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¡¢ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Î¹â³ØÎò¥«¥Ã¥×¥ë¤òÄ´ºº¡£É×ÉØ¤Î¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ·â·ëº§¤ÇÏÃÂê¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤Ï¡¢¹ç·×138¤È¤¤¤¦¹âÊÐº¹ÃÍ¥«¥Ã¥×¥ë¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¾¦³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ67¡Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ71¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£É×¤Ïºë¶Ì¸©¤Î¿Ê³Ø¹»¤«¤é´ØÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ºÊ¤Ï²Æì¸©½Ð¿È¤À¤¬¡¢¹â¹»Æþ³Ø¤òµ¡¤Ë¾åµþ¡£1Ï²¤ÎËö¡¢2014Ç¯¤ËAOÆþ»î¤Ç·ÄØæ¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢Â´¶È¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÄ¾´²¡õ¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆàÉ×ºÊ¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ142¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¹â¹»¤³¤½Èó¸øÉ½¤À¤¬¡¢Âç³Ø¤Ï»ä³Ø¤ÎÍº¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÉ®Æ¬³ØÉô¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô½Ð¿È¡ÊÊÐº¹ÃÍ71¡Ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤Ï·ÝÇ½³èÆ°Â¿Ë»¤Î¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï2ÅÙ¤ÎµÙ³Ø¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ71¡Ë¤ò¤É¤¦¤Ë¤«Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¿©¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Þ¤Î±ö¾Æ¤Äê¿©¤«¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼ÑÄê¿©¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2°Ì¤Ï¾ïÅÄ½ÓÂÀÏº¡õµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ141¡Ë¡£¾ïÅÄ¤Ï¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢King Gnu¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤Î¼Â·»¡£Âç´õ¼çºÅ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£4ºÐ¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤â·ç¤«¤µ¤º¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î°ËÆáËÌ¹â¤«¤éÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ71¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÀ¾Æî³Ø±¡¹â¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³ØÊ¸²½¹½ÁÛ³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ70¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÊüÁ÷¸¦µæ²ñ¤ä¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òºî¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¤Î¹âÌîµ®Íµ»á¤È½÷Í¥¤ÎÀ±Ìî¿¿Î¤¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø»þÂå¡¢Ê¸³ØÉôÊ©Ê¸²Ê¡ÊÊÐº¹ÃÍ69¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿É×ÉØ¤À¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ138¡Ë¡£ºß³ØÃæ¤Ï´é¸«ÃÎ¤êÄøÅÙ¤Ç¡¢¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¹âÌî»á¤¬TBS¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹âÌî»á¤ÏÂç³Ø¤«¤é¡¢À±Ìî¤ÏÃæ³Ø¤«¤éÀÄ³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5°Ì¤ÏÃæÅÄÆØÉ§¡õÊ¡ÅÄË¨¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ137¡Ë¡£ÃæÅÄ¤ÏÅìµþ³Ø·ÝÂçÉíÂ°¹â¤«¤é·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ71¡Ë¤Ë¡£¤½¤Î³ØÎò¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡ÅÄ¤ÏÀ¹²¬Ãæ±û¹â¤«¤é²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ66¡Ë¤Ë¡£Âç³Ø»þ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢Â´¶È¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¹â³ØÎò¤é¤·¤¯¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NHK BS¤Î¥È¡¼¥¯¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¤Ï¤ß¤´¤È4Ç¯¤ÇÂ´¶È!
¡¡DAIGO¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ128¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢DAIGO¤¬ÃæÅùÉô¤«¤é¶ÌÀîÂç³ØÊ¸³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ60¡Ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¤¤ï¤æ¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê¤½¤Î¸å¡¢ÃæÂà¡Ë¡£°ìÊý¤ÎËÌÀî¤Ï¡¢°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂçºå½÷³Ø±¡Ãæ¤ËÆþ³Ø¡£·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤¿¤á¾åµþ¤·¡¢ÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤ËÅ¾¤¸¤ë¤â¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¾¦³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ68¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë»¤·¤µ¤Î¹ç´Ö¤ËÄÌ³Ø¤·¡¢¤ß¤´¤È4Ç¯¤ÇÂ´¶È¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤È¤«¤ï¤·¤¿¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½Åö»þ¤Ï¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡õÆó³¬Æ²µé¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÁó°æÍ¥¤Î·ëº§¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ123¡Ë¡£»³Î¤¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¹â¹»¤«¤é´ØÀ¾¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ØÀ¾Âç³ØÊ¸³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ66¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢»³Î¤¤Ï¿·³À·ë°á¤ÈÅ·ÊÝ»³¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÌÑÁÛ¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤ªÁê¼ê¤³¤½°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢½÷Í¥¤È·ëº§¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬ËÜÅö¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£ºÊ¤ÎÁó°æÍ¥¤ÏÆüËÜÂç³Øéº½Ñ³ØÉô¤Î±é·à³Ø²Ê¡ÊÊÐº¹ÃÍ57¡Ë¤òÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®»³·Ä°ìÏº¡õ±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤È¤¤¤¦¡¢µ©Âå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼É×ÉØ¤Î¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ¤Ï117¤Ç15°Ì¡£¾®»³¤ÏÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ69¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿È¾Ç¯¸å¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£»Å»ö¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¤â¡¢¤¤Ã¤Á¤ê4Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¡¢ÌÏÈÏÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£AAA¤Î±§Ìî¤Ï¡¢ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ48¡¢ÃæÂà¡Ë¡£ÇòÉ´¹ç³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î1Ç¯¼¡¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¡£¹»Æâ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡Ö¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¿Æ°¤«¤é¤«¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÃË»Ò¹»¤ÎÊ¸²½º×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Êì¹»¤Ë³®Àû¤·¤¿ºÝ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡õ»³粼Í¼µ®¥¢¥Ê¡Ê¹ç·×ÊÐº¹ÃÍ112¡Ë¡£¤ª¤Ð¤¿¤Ï¿·³ã¸©Î©¾®½Ð¹â»þÂå¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ50¡Ë¤ËÆþ³Ø¸å¤Ï¥é¥¯¥í¥¹¤ËÅ¾¤¸¡¢¥´¡¼¥ê¡¼¡Ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³粼¥¢¥Ê¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¬»³¸©Æâ¤Î²¬»³Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡ÊÊÐº¹ÃÍ62¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£Âè°ì»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Ò²ñÊÙ¶¯¤Î¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹ç³Ê¡£¤³¤Î¹ç³Ê·à¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É×¤È¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦ËÜ»ï¼Ì¿¿Éô
Ê¸¡¦ËÙ±ÛÆü½ÐÉ×