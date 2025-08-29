この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」より、りゅう先生が登場。『トレンドビジネスに飛びつく人は、終わります。トレンドの終わりを見極める"極意を3つ"紹介します。』の中で、ビジネスにおけるトレンドやブームの終焉について熱く語った。



冒頭、りゅう先生は「今皆さんがやっている市場であったり、今やっているビジネスが、いつか終わるっていう発想ってありますか？」と問いかけ、恒久的に続く市場など存在しない現実を強調。「どんなビジネスであっても、必ず始まりがあれば終わりがある」と、常に変化への目配りを促した。



動画では近年の高級食パンブームの盛衰を例に「一時期、お客様が殺到して店舗数が増えたが、最前線から見ると3分の1ほどに減少している」と指摘。「ライバルが増え過ぎることでビジネスとしての危険信号が灯る」と警鐘を鳴らした。さらに「簡単に参入できるビジネスはすぐ真似されて潰れるのが原則」と持論を展開し、「イケイケの状態は常に危険信号」とも口にした。



消費者心理や市場環境、原材料費の高騰など複数の視点から「市場は常に変化し、消費者の好みも多様化する」と分析。継続的な成長を目指すなら、「自分たちの商品やサービスが本当に唯一無二かどうか、今一度見直してほしい」と独自の目線でアドバイスした。



また近年のAI技術やSNS文化の普及を背景に、「話題性で選ばれるうちはブームの終わりが近い」とし、「本質的な顧客がどれだけ残るか、リピーター比率を重視せよ」と語った。さらに「価格に対する違和感が増え始めたら終焉の兆し」と警鐘を重ね、「常に競争力と差別化、ブランディングを意識すべき」と提言した。



動画終盤では、「ブームの終焉を見極めるための5つのポイント」を体系的に紹介。差別化要素の消失、本来の目的を見失い話題性や価格に流される現象、リピーターの減少、無理な多角化などに注意すべきとした。「唯一無二性は“原点かつ頂点”」と語る場面も目立ち、視聴者に深い印象を与えた。