ウェンディーズ・ジャパンとファーストキッチン（ともに東京都新宿区）のファストフードチェーン「ウェンディーズ・ファーストキッチン」と「ファーストキッチン」が、「月見もっち」シリーズを8月28日から発売中です。

「月見もっち」全9種登場

同シリーズは、毎年、ファーストキッチンで秋季限定で販売。今回、ウェンディーズでも丸餅を月に見立てた“独自性バーガー”が登場しています。

ウェンディーズ・ファーストキッチンで販売される「トリュフ月見もっちベーコネーター」は、アメリカの「Wendy’s」で定番の商品「ベーコネーターUSA」を月見バージョンにアレンジした商品。丸餅とたまごに、刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースを組み合わせた、見た目にもインパクトのあるプレミアム月見バーガーです。価格は単品1450円。

「月見もっちベーコネーター」は、同店の商品「ベーコネーター」をベースに、丸餅、たまご、オリジナルてりやきソースを組み合わせた一品。アップルウッドで燻製したカリカリのベーコンとおもちの食感が楽しめる、アメリカンと和が融合した個性派月見バーガーです。価格は単品1190円。

「トリュフ月見もっちバーガー」は、刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースに、丸餅とたまごを組み合わせた商品です。オリジナルのビーフ100％パティのうまみとトリュフの香りが楽しめます。価格は単品1250円。

「月見もっちバーガー」は、丸餅とたまごに、オリジナルてりやきソースを組み合わせた一品。ビーフ100％パティのうまみを味わえます。価格は単品950円。

「Jr.月見もっちバーガー」は、「月見もっちバーガー」をJr.サイズにアレンジしたバーガー。丸餅とたまご、てりやきソースの程よいバランスが楽しめる一品です。価格は単品650円。

ファーストキッチンで販売される「チーズ月見もっちバーガー」は、たまごとオリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅、チェダーチーズ、同店の特製和だしが香るパティを、しょうゆを加えたバンズでサンドしたバーガーです。価格は単品950円。

「月見もっちチキン竜田バーガー」は、たまご、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅、ベーコン、しょうが香るザクザクとした衣が特徴のチキン竜田を、しょうゆを加えたバンズでサンドした商品で、和のうまみを存分に味わうことができます。価格は単品790円。

「月見もっちバーガー」は、特製和だしが香るパティ、たまご、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅に、ベーコンをトッピングし、しょうゆを加えたバンズでサンドした一品です。価格は単品920円。

「Jr.月見もっちバーガー」は、「月見もっちバーガー」をJr.サイズにアレンジしたバーガーで、丸餅とたまご、てりやきソースの程よいバランス感を楽しむことができます。価格は単品640円。

両社は「今回の看板メニューである『チーズ月見もっちバーガー』は、和のうまみにこだわり商品開発しているファーストキッチンのクラシックシリーズ、第25弾です。特製和だしが香るパティとしょうゆを加えたバンズに、お店で丁寧に焼き上げた卵のハーモニーが楽しめる商品です」とコメントしています。

SNSでは、餅入りのバーガーについて「お餅うまそう」「今年は絶対に食べます」「最強では…？」「マジで神の食べ物きた」「お餅…！？」「行くしかねぇ！！！」など期待の声が寄せられています。

いずれも9月下旬（予定）まで販売中。数量限定のため、なくなり次第終了です。