デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、フラッグシップモデルという位置づけのスマートフォン「Phone (3)」を2025年8月28日に発売する。同ブランドの特徴の幾何学的なデザインをさらに進化させた。

背面にいずれも5000万画素の3眼カメラ

マイクロLEDディスプレイ「Glyphマトリックス」を背面に搭載。スマートかつ多彩な表現で、大切な通知を表示する。

いずれも約5000万画素の3眼カメラを背面に装備する。前面カメラも約5000万画素。

約6.67型（2800×1260ドット）有機ELディスプレイを搭載。IPX8防水、IP6X防塵性能を備える。

OSはAndroid 15ベースの「Nothing OS 3.5」をプレインストールする。バッテリー容量は5150mAhで、65ワットの高速充電および15ワットのワイヤレス充電に対応。「おサイフケータイ」などの機能を実装する。

カラーはホワイト、ブラックの2色。

直販サイト「nothing.tech」での価格は、メモリー12GB、内蔵ストレージ256GBモデルが12万4800円（税込）、メモリー16GB、内蔵ストレージ512GBモデルが13万9800円（同）。