パドレス戦でバント試みる

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロを放った。7回の打席ではセーフティーバントを試みる場面も。LA放送席からは「考えとしては良いですよね」と状況判断に称賛の声が上がった。

2-2と同点の7回、9番ラッシングの3ランで勝ち越した直後の第4打席だった。カウント1-1からの3球目、大谷はバントを狙った。一塁に走りながらのバントは空振りとなり、結果的にこの打席は空振り三振に倒れた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、大谷のバントに実況のジョー・デービス氏が「オオタニがバントの構えを見せた！」「レフト側には誰もいませんでした。相手の状況を見てそれに適応しようということです」と反応。「これを見るのは最後になるかもしれませんが、考えとしては良いですよね」と称賛した。

解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「強いバントで二塁打を狙ったのかもしれませんね」と笑いながらジョークを飛ばしていた。パドレスとの3連戦で11打席連続無安打だったこともあり、塁に出ようとする気持ちが現れたシーン。この打席は三振に倒れたが、35分後の第5打席で45号を放った。



（THE ANSWER編集部）