プロ野球 セ・リーグは13日、3試合が行われました。2位ヤクルトは1位阪神との首位攻防戦に逆転勝利し、1位に再浮上しました。1点ビハインドの8回、ルーキー・石井巧選手にプロ初ヒット&初タイムリーが飛び出し同点に追いつくと、さらに押し出し死球と増田珠選手の犠牲フライで勝ち越しに成功。9回はキハダ投手がピンチを招くも無失点で締め、連敗を2で止めました。4位巨人は5位広島に2試合連続サヨナラホームランで勝利。1点を